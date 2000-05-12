Кузьмина Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1980
Рождение ребёнка
12.05.2000
Дочь: Кузьмина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.2009
Дочь: Кузьмина Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.2014
Дочь: Кузьмина Алиса Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Николаевич