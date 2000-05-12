Кузьмина Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1980

Отец: Петрунин Владимир Александрович

Мать: Петрунина Галина Александровна

Рождение ребёнка
12.05.2000

Дочь: Кузьмина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.2009

Дочь: Кузьмина Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.2014

Дочь: Кузьмина Алиса Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Николаевич

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