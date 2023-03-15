Заречнева (Бобровская) Раиса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заречнева (Бобровская) Раиса Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1972

Сын: Заречнев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Заречнев Николай Кириллович

Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.03.1976

Дочь: Бобрышева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Заречнев Николай Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заречнев Николай Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
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