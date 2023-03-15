Заречнева (Бобровская) Раиса Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1972
Сын: Заречнев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Заречнев Николай Кириллович
Рождение ребёнка
05.03.1976
Дочь: Бобрышева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Заречнев Николай Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно