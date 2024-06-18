Колачев Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Барашкова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колачева Люция
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колачев Рева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колачев Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колачев Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колачев Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колачев Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колачева Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колачев Егор
Мать ребёнка: не указана