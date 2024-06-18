Колачев Константин Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колачев Константин Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Барашкова Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колачева Люция

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колачев Рева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колачев Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колачев Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колачев Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колачев Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колачева Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колачев Егор

Мать ребёнка: не указана

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