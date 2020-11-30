Перфирьева (Грашнева) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.06.1937
Дата смерти30.11.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1964
Дочь: Моргунова (Перфирьева) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Перфирьев (Перфильев) Владимир Вячеславович
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
30.11.2020