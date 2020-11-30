Перфирьева (Грашнева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфирьева (Грашнева) Галина Ивановна

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Место рождения

Арменки, Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

02.06.1937

Дата смерти

30.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1937

Отец: Грашнев Иван Александрович

Мать: Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфирьев (Перфильев) Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
13.07.1964

Дочь: Моргунова (Перфирьева) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Перфирьев (Перфильев) Владимир Вячеславович

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
30.11.2020

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