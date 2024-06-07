Анисимова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Игнатей Евсеевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Анисимова) Евдокия Игнатиевна

Отец ребёнка: Анисимов Игнатей Евсеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Анисимова) Марфа Игнатиевна

Отец ребёнка: Анисимов Игнатей Евсеевич

Смерть
Неизвестно

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