Анисимова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Анисимова) Евдокия Игнатиевна
Отец ребёнка: Анисимов Игнатей Евсеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Анисимова) Марфа Игнатиевна
Отец ребёнка: Анисимов Игнатей Евсеевич
Смерть
Неизвестно