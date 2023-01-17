Любченко Дмитрий Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Любченко Федот Платонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Любченко Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Любченко Иулиания (Ульяна) Алексеева
Рождение ребёнка
25.10.1905
Сын: Любченко Нестер Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1936