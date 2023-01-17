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Любченко Дмитрий Федотович

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Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Любченко Федот Платонович

Мать: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Любченко Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Любченко Иулиания (Ульяна) Алексеева

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Любченко Нестер Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1936
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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