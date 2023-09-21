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Рудый Федот Авксентьевич

Место рождения

Краснополь, Житомирська область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Мать: Рудая Екатерина Михайловна

Краснополь, Житомирська область
Военная служба
Между 1914 и 1917
Звание рядовой  Воинская часть 697-й Проскуровский полк
Работа или профессия
С 1917 по 1928
электрослесарь
Лечение в госпитале
13.05.1917
цинга, ревматизм.
Бракосочетание
11.05.1920

Жена: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.07.1921

Сын: Рудой (Рудый) Степан (Стефан) Федорович

Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна

Краснополь, Житомирська область
согласно записи в Волынской общегубернской книге регистрации рождений (запись регистрации № 8574 от 02.08.1921 г.), основание: ф. Р-5069, оп.1, спр.15, арк. 457, зв., 458.
Рождение ребёнка
12.03.1923

Сын: Рудый Василий Федотович

Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна

Краснополь, Житомирська область
Вступление в колхоз
1928
Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Рудая Мария Федотовна

Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Рудая Христина Федотовна

Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Рудый Михаил Федотович

Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна

Краснополь, Житомирська область
Работа или профессия
До 1937
Краснополь, Житомирська область
колхозник
Арест
11.09.1937
Краснополь, Житомирська область
обвинялся в антисоветской агитации
Осуждение
06.12.1937
Краснополь, Житомирська область
По постановлению тройки при УНКВД по Житомирской обл. от 5-6.12.1937 г. осужден к ИТЛ на 8 лет
Реабилитация осужденного
1962
Смерть
Неизвестно

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