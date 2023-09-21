Рудый Федот Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Военная служба
Между 1914 и 1917
Звание рядовой Воинская часть 697-й Проскуровский полк
Работа или профессия
С 1917 по 1928
электрослесарь
Лечение в госпитале
13.05.1917
цинга, ревматизм.
Бракосочетание
11.05.1920
Рождение ребёнка
31.07.1921
Сын: Рудой (Рудый) Степан (Стефан) Федорович
Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна
согласно записи в Волынской общегубернской книге регистрации рождений (запись регистрации № 8574 от 02.08.1921 г.), основание: ф. Р-5069, оп.1, спр.15, арк. 457, зв., 458.
Рождение ребёнка
12.03.1923
Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна
Вступление в колхоз
1928
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Рудая Мария Федотовна
Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Рудая Христина Федотовна
Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Рудая (Ковальчук) Федора (Феодора) Сергеевна
Работа или профессия
До 1937
колхозник
Арест
11.09.1937
обвинялся в антисоветской агитации
Осуждение
06.12.1937
По постановлению тройки при УНКВД по Житомирской обл. от 5-6.12.1937 г. осужден к ИТЛ на 8 лет
Реабилитация осужденного
1962
Смерть
Неизвестно