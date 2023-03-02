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Абдуллин Варис
Абдуллин Варис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Дата смерти
1948
Пол
Мужской
Отец
Абдуллин Хадый
1904 г.р.
Мать
Абдуллина (Сагдеева) Магикамал
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Абдуллин Хадый
Мать:
Абдуллина Магикамал
Смерть
1948
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