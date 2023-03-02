Абдуллин Варис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Варис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Абдуллин Хадый

Мать: Абдуллина Магикамал

Смерть
1948
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