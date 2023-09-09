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Голодов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машина (Голодова) Любовь Павловна

Мать ребёнка: Голодова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.?

Сын: Голодов Виктор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1940

Сын: Голодов Иван Павлович

Мать ребёнка: Голодова Марфа Васильевна

Смерть
Неизвестно

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