Голодов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машина (Голодова) Любовь Павловна
Мать ребёнка: Голодова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1940
Мать ребёнка: Голодова Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно