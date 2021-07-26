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Омельченко Владимир Иванович

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка

Дата рождения

11.08.1975

Дата смерти

26.07.2021

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1975

Отец: Омельченко Иван Прокопьевич

Мать: Анастасия Григорьевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Рождение ребёнка
07.11.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Смерть
26.07.2021
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище
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