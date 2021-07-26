Омельченко Владимир Иванович
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Дата рождения11.08.1975
Дата смерти26.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1975
Отец: Омельченко Иван Прокопьевич
Мать: Анастасия Григорьевна
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Рождение ребёнка
07.11.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Смерть
26.07.2021
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище