Дега Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДега Николай Петрович

Дега Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дега Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дега Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дега Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дега Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дега Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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