Резникова (Новикова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955
Отец: Новиков Иван
Мать: Новикова Евдокия
Образование
1972
высшее строительное | Одесский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство
Бракосочетание
19.06.1975
Муж: Резников Сергей
Рождение ребёнка
30.07.1976
Сын: Резников Андрей
Отец ребёнка: Резников Сергей
пгт Березино Тарутинский район Одесская область
Рождение ребёнка
09.05.1980
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Резников Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
строительство