Резникова (Новикова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Новикова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955

Отец: Новиков Иван

Мать: Новикова Евдокия

Образование
1972
Одесса, Одеська область
высшее строительное | Одесский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство
Бракосочетание
19.06.1975

Муж: Резников Сергей

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
30.07.1976

Сын: Резников Андрей

Отец ребёнка: Резников Сергей

пгт Березино Тарутинский район Одесская область
Рождение ребёнка
09.05.1980

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Резников Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
строительство
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