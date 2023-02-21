Онищук Любовь Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1925
Дата смерти27.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1955
Рождение ребёнка
21.06.1955
Сын: Берестенников Николай Романович
Отец ребёнка: Берестенников Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
24.02.1960
Сын: Берестенников Александр Романович
Отец ребёнка: Берестенников Роман Георгиевич
Смерть
27.10.1988