Онищук Любовь Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищук Любовь Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1925

Дата смерти

27.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.1955

Муж: Берестенников Роман Георгиевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.06.1955

Сын: Берестенников Николай Романович

Отец ребёнка: Берестенников Роман Георгиевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.02.1960

Сын: Берестенников Александр Романович

Отец ребёнка: Берестенников Роман Георгиевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
27.10.1988
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