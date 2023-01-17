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Илларионова Варвара Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

07.07.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1855

Муж: Ларионов Сергей Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1856

Сын: Ларионов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.04.1859

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Иуния Сергеева

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович

Рождение ребёнка
03.09.1866

Сын: Ларионов Иван Сергеев

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович

Смерть
07.07.1867
Причина смерти: Водянка
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