Илларионова Варвара Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти07.07.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1855
Рождение ребёнка
18.11.1856
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
24.04.1859
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Иуния Сергеева
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
03.09.1866
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Егорович
Смерть
07.07.1867
Причина смерти: Водянка