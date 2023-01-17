Бахтина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1939

Сын: Бахтин Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Бахтин Егор Михайлович

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бахтин Егор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Бахтин Егор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Бахтин Егор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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