Ольховский Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольховский Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробенчук (Ольховская) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Ольховская (Обухович) Майя Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ольховская (Обухович) Майя Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховская (Обухович) Майя Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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