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Копосова Дарья Сергеева

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Место рождения

дер. Новик, Богоявленская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Новик, Богоявленская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Неонила Ларионова

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Авдотья Ларионова

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Копосов Дементий Ларионов

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Копосов Ефим Ларионов

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Парасковья Ларионова

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Копосов Иван Ларионов

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Федора Ларионова

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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