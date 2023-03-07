Копосова Дарья Сергеева
Место рождениядер. Новик, Богоявленская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Новик, Богоявленская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Неонила Ларионова
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Авдотья Ларионова
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Копосов Дементий Ларионов
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Парасковья Ларионова
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Федора Ларионова
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Ларион Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762