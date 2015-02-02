Лопатина Ольга Ленидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1955
Дата смерти02.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955
Рождение ребёнка
23.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1994
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.2015