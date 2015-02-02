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Лопатина Ольга Ленидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1955

Дата смерти

02.02.2015

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955

Отец: Лопатин Леонид Романович

Мать: Лопатина Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1994

Сын: Толочко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.2015
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