Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Григорьевич

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1706 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1732 г.р.
Около 1742 г.р.
Между 1743 и 1750 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704

Отец: Григорий Дмитриевич (Дементьевич)

Мать: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Кирилл Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Яков Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Степан Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1750

Дочь: Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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