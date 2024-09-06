Никита Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704
Отец: Григорий Дмитриевич (Дементьевич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Кирилл Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Яков Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Степан Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1750
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Смерть
Неизвестно