Вешкина (Поршина) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1950
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1950
Отец: Поршин Григорий Степанович
Мать: Поршина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1979
Дочь: Канищева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.05.?
Дочь: Пронина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.08.?
Дочь: Пьянзина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович