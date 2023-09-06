Вешкина (Поршина) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вешкина (Поршина) Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1950

Отец: Поршин Григорий Степанович

Мать: Поршина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1979

Дочь: Канищева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
10.05.?

Дочь: Пронина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
10.08.?

Дочь: Пьянзина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вешкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вешкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Вешкин Василий Федорович

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