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Гусев Василий Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

09.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гусев Зиновий Апакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1928

Сын: Гусев Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Гусев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Савельевна

Смерть
09.07.1942
Причина смерти: Погиб в бою
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