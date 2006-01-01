Гусев Василий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти09.07.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гусев Зиновий Апакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1928
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Савельевна
Смерть
09.07.1942
Причина смерти: Погиб в бою