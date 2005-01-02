Кирток Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирток Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Кирток Владимер

Мать: Кирток Мария

Смерть
1994
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