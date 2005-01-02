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Кирток Леонид
Кирток Леонид
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Дата смерти
1994
Пол
Мужской
Отец
Кирток Владимер
1936 г.р.
Мать
Кирток Мария
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Кирток Владимер
Мать:
Кирток Мария
Смерть
1994
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