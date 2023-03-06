Знароченкова (Березовская) (Сорокина) Светлана Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знароченкова (Березовская) (Сорокина) Светлана Эдуардовна

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Место рождения

Аксуек, Джамбулская, Казахская ССР

Дата рождения

07.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1965

Отец: Сорокин Эдуард Александрович

Мать: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна

Аксуек, Джамбулская, Казахская ССР
Рождение ребёнка
30.07.1986

Дочь: Алёна Игоревна

Отец ребёнка: Знароченков Игорь Альбертович

Аксуек, Джамбульская, Казахстан
Рождение ребёнка
05.06.1995

Сын: Знароченков Максим Игоревич

Отец ребёнка: Знароченков Игорь Альбертович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Кострома
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