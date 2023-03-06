Знароченкова (Березовская) (Сорокина) Светлана Эдуардовна
Место рожденияАксуек, Джамбулская, Казахская ССР
Дата рождения07.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1965
Аксуек, Джамбулская, Казахская ССР
Рождение ребёнка
30.07.1986
Дочь: Алёна Игоревна
Отец ребёнка: Знароченков Игорь Альбертович
Аксуек, Джамбульская, Казахстан
Рождение ребёнка
05.06.1995
Сын: Знароченков Максим Игоревич
Отец ребёнка: Знароченков Игорь Альбертович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Кострома