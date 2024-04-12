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Воробьев Георгий Дмитриевич

Место рождения

Запрудново, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

18.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1916

Отец: Воробьев Дмитрий Александрович

Мать: Воробьева Ольга Сидоровна

Запрудново, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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