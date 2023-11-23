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Дунаев Никифор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

10.12.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дунаев Семен Федорович

Мать: Дунаева Евдокия Прокопьева

из крепостных.Из Углича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
в Москве в 1842, как крестьянин. Через год - 3-я гильдия. В 1860 - 2-я гильдия. В 1866 - 1-я гильдия, п.п.гр. Владелец табачной фабрики в районе Земляного вала. Гласный Моск. Думы, член Коммерческого ... Показать все
Место жительства
16.12.1842
Переезд в Москву из Ярославской губернии, Углического уезда, Иерусалимской волости дер Фомкиной
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1848

Дочь: (Дунаева) Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1856

Дочь: (Дунаева) Юлия Никифоровна

Мать ребёнка: ?

на 6 ноября 1857 года ей был 1 год 5 мес
Место жительства
06.10.1857
Согласно переписи населения Москвы 6 ноября 1857 г. проживал с семьей в Конюшенной слободе
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Дунаев Сергей Никифорович

Мать ребёнка: ?

в 1870 году ему было 5 лет, в 1891 г ему было 15 лет, в 1892г. ему было 16 лет
Смерть
10.12.1877

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