Дунаев Никифор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти10.12.1877
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дунаев Семен Федорович
из крепостных.Из Углича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
в Москве в 1842, как крестьянин. Через год - 3-я гильдия. В 1860 - 2-я гильдия. В 1866 - 1-я гильдия, п.п.гр. Владелец табачной фабрики в районе Земляного вала. Гласный Моск. Думы, член Коммерческого ... Показать все
Место жительства
16.12.1842
Переезд в Москву из Ярославской губернии, Углического уезда, Иерусалимской волости дер Фомкиной
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1848
Дочь: (Дунаева) Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1856
Дочь: (Дунаева) Юлия Никифоровна
Мать ребёнка: ?
на 6 ноября 1857 года ей был 1 год 5 мес
Место жительства
06.10.1857
Согласно переписи населения Москвы 6 ноября 1857 г. проживал с семьей в Конюшенной слободе
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Дунаев Сергей Никифорович
Мать ребёнка: ?
в 1870 году ему было 5 лет, в 1891 г ему было 15 лет, в 1892г. ему было 16 лет
Смерть
10.12.1877