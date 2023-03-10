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Воробьев Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Воробьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Воробьев Иван Егорович

Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Дмитриевна

Бронницы - Речицы, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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