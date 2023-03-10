Воробьев Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Воробьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1880
Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Дмитриевна
Бронницы - Речицы, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно