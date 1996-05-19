Диль Рйндгольд Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.05.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Диль Генрих
Мать: Диль Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартин (Диль) Валентина Рейнгольдовна
Мать ребёнка: Диль Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диль Александр Рейнгольдович
Мать ребёнка: Диль Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диль Виктор Рейнгольдович
Мать ребёнка: Диль Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Диль Вера
Рождение ребёнка
16.11.1961
Дочь: Логина (Диль) Вера Рейнгольдовна
Мать ребёнка: Диль Валентина
Нюн-Кирхен (Германия)
Смерть
19.05.1996