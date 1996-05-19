Диль Рйндгольд Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диль Рйндгольд Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Диль Генрих

Мать: Диль Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартин (Диль) Валентина Рейнгольдовна

Мать ребёнка: Диль Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диль Александр Рейнгольдович

Мать ребёнка: Диль Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диль Виктор Рейнгольдович

Мать ребёнка: Диль Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диль Вера

Рождение ребёнка
16.11.1961

Дочь: Логина (Диль) Вера Рейнгольдовна

Мать ребёнка: Диль Валентина

Нюн-Кирхен (Германия)
Смерть
19.05.1996

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