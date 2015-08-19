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Мясников Александр Алексеевич
Мясников Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.2015
Пол
Мужской
Отец
Мясников Алексей Анатольевич
1982 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2015
Отец:
Мясников Алексей Анатольевич
Мать: не указана
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