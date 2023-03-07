Крипакова (Крипакова) Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения27.04.1912
Дата смерти03.01.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1912
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Крещение
28.04.1912
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Крипаков Фёдор Георгиевич (Григорьевич). Отец. Казак Чесноковского посёлка. Крипакова Евфимия Павловна (Пантелеймоновна). Мать Крипакова Василий К... Показать все
Смерть
03.01.1916
Причина смерти: От горловой болезни | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Похороны
04.01.1916
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915