Крипакова (Крипакова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крипакова (Крипакова) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

27.04.1912

Дата смерти

03.01.1916

Пол

Женский

Отец

До 1889 г.р.

Мать

До 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1912

Отец: Крипаков Фёдор (Егорович)

Мать: Крипакова Евфимия Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Крещение
28.04.1912
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Крипаков Фёдор Георгиевич (Григорьевич). Отец. Казак Чесноковского посёлка. Крипакова Евфимия Павловна (Пантелеймоновна). Мать Крипакова Василий К... Показать все
Смерть
03.01.1916
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От горловой болезни | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Похороны
04.01.1916
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
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