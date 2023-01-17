Юськин Игнатий Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.12.1856
Дата смерти01.03.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Незаконнорожденный Крестные: Средней ст. г.Новочеркасска Гавриил Геррасимов Харсеев, Матрона Корнеева Гудева 19 дек 1856
Смерть
01.03.1920
От тифа по сведениям из личного дела его сына Григория - в 1918 г.