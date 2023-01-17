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Юськин Игнатий Михайлович

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Место рождения

Елизаветинская, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

18.12.1856

Дата смерти

01.03.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизаветинская, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Незаконнорожденный Крестные: Средней ст. г.Новочеркасска Гавриил Геррасимов Харсеев, Матрона Корнеева Гудева 19 дек 1856
Смерть
01.03.1920
От тифа по сведениям из личного дела его сына Григория - в 1918 г.
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