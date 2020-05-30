Двойнишникова (Черемухина) Валентина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти30.05.2020
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Черемухин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1973
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.2020