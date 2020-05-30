Двойнишникова (Черемухина) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова (Черемухина) Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

30.05.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Черемухин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Иван Абрамович

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Иван Абрамович

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Иван Абрамович

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнишников Иван Абрамович

Смерть
30.05.2020
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