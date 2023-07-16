Ананьева (Васильева) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Васильева) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1890 и 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.12.1929 или 05.12.1939

Муж: Ананьев (Ананьевъ) Гавриил (Гавриилъ) Илларионович (Иларiоновъ)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроградский райзагс. Ленинград
Развод
До 27.07.1940

Муж: Ананьев (Ананьевъ) Гавриил (Гавриилъ) Илларионович (Иларiоновъ)

Смерть
Неизвестно

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