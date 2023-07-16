Ананьева (Васильева) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.12.1929 или 05.12.1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроградский райзагс. Ленинград
Развод
До 27.07.1940
Смерть
Неизвестно