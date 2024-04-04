Морозова (Дробова) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения07.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1955
Бракосочетание
09.12.1981
Рождение ребёнка
23.11.1982
Сын: Морозов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Морозов Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
25.06.1985
Дочь: Бондарко Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Морозов Владимир Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Кандидат филологических наук. Директор: Музей-усадьба Г. Р. Державина (наб. реки Фонтанки, 118)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург