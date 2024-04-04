Морозова (Дробова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Дробова) Нина Петровна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

07.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1955

Отец: Дробов Пётр Сафронович

Мать: Дробова Римма Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
09.12.1981

Муж: Морозов Владимир Георгиевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1982

Сын: Морозов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Морозов Владимир Георгиевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1985

Дочь: Бондарко Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Морозов Владимир Георгиевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кандидат филологических наук. Директор: Музей-усадьба Г. Р. Державина (наб. реки Фонтанки, 118)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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