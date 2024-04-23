Наталья Трофимовна
Место рожденияМаковье сельцо
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1876
Муж: Прохор Семёнович
Рождение ребёнка
15.05.1884
Сын: Мокий Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Семёнович
Рождение ребёнка
17.10.1886
Сын: Илларион Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Семёнович
Рождение ребёнка
10.03.1889
Дочь: Дарья Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Семёнович
Рождение ребёнка
29.03.1894
Дочь: Мария Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Семёнович