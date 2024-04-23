Наталья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Трофимовна

Место рождения

Маковье сельцо

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1876

Муж: Прохор Семёнович

Рождение ребёнка
15.05.1884

Сын: Мокий Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1886

Сын: Илларион Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1889

Дочь: Дарья Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1894

Дочь: Мария Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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