Паршакова (Мелентьева) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршакова (Мелентьева) Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1919

Дата смерти

01.03.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1948

Дочь: Селезенева Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Паршаков Михаил Дмитриевич

Смерть
01.03.2009
Соловецкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
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