Паршакова (Мелентьева) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1919
Дата смерти01.03.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1948
Дочь: Селезенева Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Паршаков Михаил Дмитриевич
Смерть
01.03.2009
Соловецкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область