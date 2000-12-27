Пунегова (Шадрина) Валентина Никитьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1928
Дата смерти27.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1961
Отец ребёнка: Пунегов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пунегов Александр Иванович
Отец ребёнка: Пунегов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пунегов Иван Михайлович
Смерть
27.12.2000