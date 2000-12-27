Пунегова (Шадрина) Валентина Никитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунегова (Шадрина) Валентина Никитьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1928

Дата смерти

27.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1961

Сын: Пунегов Василий Иванович

Отец ребёнка: Пунегов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пунегов Александр Иванович

Отец ребёнка: Пунегов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пунегов Иван Михайлович

Смерть
27.12.2000
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