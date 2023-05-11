Сонкина (Евстигнеева) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
23.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности