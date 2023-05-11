Сонкина (Евстигнеева) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонкина (Евстигнеева) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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