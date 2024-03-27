Павленко? (Мута) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко? (Мута) Александра Григорьевна

Место рождения

Святодуховка(Ворошиловка, Любимовка) Гуляйпольский район

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Мута 1-Я Мировая Грицко Гнатович

Мать: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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