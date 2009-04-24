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Грищенко Михаил Вадимович
Грищенко Михаил Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.2009
Пол
Мужской
Отец
Грищенко Вадим Анатольевич
1979 г.р.
Мать
Грищенко (Белуш) Людмила Викентьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2009
Отец:
Грищенко Вадим Анатольевич
Мать:
Грищенко Людмила Викентьевна
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