Ретукина Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1891
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
05.12.1892
Дочь: Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
06.10.1894
Сын: Ретукин Филипп Игнатьевич
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
04.07.1896
Сын: Ретукин Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
19.12.1897
Дочь: Мелания Игнатьевна
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
12.06.1899
Сын: Ретукин Сергей Игнатьевич
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ретукин Гавриил Игнатьевич
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно