Ретукина Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретукина Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1891

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
05.12.1892

Дочь: Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
06.10.1894

Сын: Ретукин Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
04.07.1896

Сын: Ретукин Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
19.12.1897

Дочь: Мелания Игнатьевна

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
12.06.1899

Сын: Ретукин Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ретукин Гавриил Игнатьевич

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретукин Игнатий Егорович

Смерть
Неизвестно
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