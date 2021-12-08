Русанова Валентина Сергеевна в девичестве Клепикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1940
Дата смерти08.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1940
Отец: Клепиков Сергей
Мать: Клепикова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
12.11.1964
Дочь: Русанова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Русанов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
16.04.1969
Сын: Русанов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Русанов Анатолий Степанович
Смерть
08.12.2021