Русанова Валентина Сергеевна в девичестве Клепикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова Валентина Сергеевна в девичестве Клепикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1940

Дата смерти

08.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1940

Отец: Клепиков Сергей

Мать: Клепикова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
12.11.1964

Дочь: Русанова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Русанов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
16.04.1969

Сын: Русанов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Русанов Анатолий Степанович

Смерть
08.12.2021
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