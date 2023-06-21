Коробецкая Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1927
Дата смерти21.06.2023
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Карпов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Александр Иванович
Отец ребёнка: Карпов Иван Васильевич
Смерть
21.06.2023