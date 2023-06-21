Коробецкая Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробецкая Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1927

Дата смерти

21.06.2023

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Карпов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Александр Иванович

Отец ребёнка: Карпов Иван Васильевич

Смерть
21.06.2023

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