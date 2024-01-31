Ланина Марья
Место рождения
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Ланина) Дарья Борисовна
Отец ребёнка: Ланин Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1704
Сын: Ланин Карней (Корней) Борисович
Отец ребёнка: Ланин Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Ланина) Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Ланин Борис Васильевич
Смерть
Неизвестно