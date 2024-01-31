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Ланина Марья

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланин Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Ланина) Дарья Борисовна

Отец ребёнка: Ланин Борис Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Ланин Карней (Корней) Борисович

Отец ребёнка: Ланин Борис Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Ланина) Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Ланин Борис Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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