Акилина Никитична
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1785 ст.
Дочь: Бутылкина Татьяна Ульяновна
Отец ребёнка: Ульян Никитович
Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульян Никитович
Смерть
Неизвестно