Антошкин Филипп Семенович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Антошкин Семен Маркелович
Мать: не указана
Осуждение
15.04.1933
Дата ареста: 15 апреля 1933 г. Обвинение: ст. 58-7, 58-11. Статья: 58, п. 7, 58, п. 11. Приговор: ссылка на 5 лет. Умер в Омске в тюрьме от тифа. Дата реабилитации: 12 мая 1989 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антошкина Пелогея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антошкина Пелогея
Родился в 1920-е гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антошкина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Антошкина Пелогея
Родилась в 1920-е гг.
Смерть
Около 1933
Омск, город Омск, Омская область