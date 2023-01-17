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Антошкин Филипп Семенович

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Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Антошкин Семен Маркелович

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Осуждение
15.04.1933
Дата ареста: 15 апреля 1933 г. Обвинение: ст. 58-7, 58-11. Статья: 58, п. 7, 58, п. 11. Приговор: ссылка на 5 лет. Умер в Омске в тюрьме от тифа. Дата реабилитации: 12 мая 1989 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошкина Пелогея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошкин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Антошкина Пелогея

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родился в 1920-е гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антошкина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Антошкина Пелогея

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родилась в 1920-е гг.
Смерть
Около 1933
Омск, город Омск, Омская область
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