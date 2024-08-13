Андреева (Андреева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Бракосочетание
10.05.1874
Рождение ребёнка
20.10.1875
Дочь: Андреева (Андреева) Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Макарович
Рождение ребёнка
04.06.1880
Дочь: (Андреева) Акилина Кузьминична
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Макарович
Рождение ребёнка
20.12.1882
Сын: Андреев Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Макарович