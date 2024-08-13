Андреева (Андреева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Бракосочетание
10.05.1874

Муж: Андреев Кузьма Макарович

Рождение ребёнка
20.10.1875

Дочь: Андреева (Андреева) Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Макарович

Рождение ребёнка
04.06.1880

Дочь: (Андреева) Акилина Кузьминична

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Макарович

Рождение ребёнка
20.12.1882

Сын: Андреев Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Макарович

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