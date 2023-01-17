Лунгул (Паламарь) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти07.03.1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Паламарь Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1825
Муж: Лунгул Стефан Саввов
Рождение ребёнка
16.03.1829
Отец ребёнка: Лунгул Стефан Саввов
Рождение ребёнка
12.02.1835
Дочь: Костюченко Марина Стефанова
Отец ребёнка: Лунгул Стефан Саввов
Смерть
07.03.1871
Причина смерти: От дряхлости