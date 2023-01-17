Лунгул (Паламарь) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунгул (Паламарь) Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

07.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Паламарь Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1825

Муж: Лунгул Стефан Саввов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
16.03.1829

Сын: Лунгул Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Лунгул Стефан Саввов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
12.02.1835

Дочь: Костюченко Марина Стефанова

Отец ребёнка: Лунгул Стефан Саввов

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
07.03.1871
Родниковка, Кіровоградська область
Причина смерти: От дряхлости
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