Петухова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1928

Дочь: Няттиева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Петухов Николай

д. Фоминская шокшинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Петухов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Петухов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Николай

Смерть
Неизвестно
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