Петухова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1928
Дочь: Няттиева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Петухов Николай
д. Фоминская шокшинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Петухов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петухов Николай
Смерть
Неизвестно