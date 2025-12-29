Макарова Мария Николаевна
женский, родилась 04.01.1802, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецМакаров Николай Григорьевич1761 г.р.
МатьМакарова (Неёлова) Наталья Алексеевна14.08.1762 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1802
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-000870/00000007.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ НЕОПАЛИМОВСКОЙ БЛИЗ ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ