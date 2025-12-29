Макарова Мария Николаевна 04.01.1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Макарова Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.01.1802, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Макаров Николай Григорьевич1761 г.р.
Мать
Макарова (Неёлова) Наталья Алексеевна14.08.1762 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1802

Отец: Макаров Николай Григорьевич

Мать: Макарова (Неёлова) Наталья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-000870/00000007.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ НЕОПАЛИМОВСКОЙ БЛИЗ ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ

Смерть
Неизвестно

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