Алешина (Жилкина) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлешина (Жилкина) Пелагея Ильинична

Алешина (Жилкина) Пелагея Ильинична

avatar

Место рождения

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1916

Муж: Алешин Василий Георгиевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Георгиевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close